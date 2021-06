Nancy Brilli, chi è: età, figli, fidanzati, carriera, compagno attuale, malattia, Ivano Fossati, Massimo Ghini. Nancy Brilli è tra gli ospiti di Verissimo in onda su Canale 5, sabato 12 giugno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Nancy Brilli

Nancy Brilli, vero nome Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile del 1964 e quindi ha 57 ni andi età. Nancy è un’attrice italiana, vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film Piccoli equivoci.

Figli e marito di Nancy Brilli: Fossati, Ghini, Manfredi, De Vita

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo che si erano conosciuti sul set di Due fratelli, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi, figlio unico di Nino. Francesco Manfredi nasce il 13 febbraio 2000, ha 21 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario.

Brilli ha poi avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita. Sull’addio a De Vita, nella trasmissione Io e Te andata in onda a giugno del 2020 ha detto: “Io non pensavo che sarebbe andata così male la fine di questa storia con Roy De Vita: era il mio progetto famiglia e ci avevo messo tutta me stessa (…) ci tenevo che rimanesse il bello che abbiamo costruito insieme”.

Nancy Brilli e l’attuale compagno Pupi D’Angieri

La Brilli attualmente è fidanzata con l’imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize Pupi D’Angieri. Ex braccio destro di Arafat, D’Angieri secondo Forbes è tra i seicento uomini più ricchi del mondo. I due stanno insieme dal 2017.

La carriera di Nancy Brilli

Di origini ucraine, Nancy Brilli è orfana di madre all’età di 10 anni, compagna di classe di scuola superiore (Istituto Statale d’Arte Roma 1) di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, viene presentata da Vittoria al padre che la fa debuttare nel 1984 interpretando il ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta. Sempre con Squitieri, bissa l’anno successivo con un importante ruolo nella miniserie tv Naso di cane. Nel 1986 è tra le protagoniste di Dèmoni 2… L’incubo ritorna, scritto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava.

Recita a teatro, dal 1987 al 1989, nello spettacolo Se il tempo fosse un gambero accanto a Enrico Montesano, per la regia di Pietro Garinei. La sua carriera continua con Comapgni di Scuola di Carlo Verdone (1989), Il presente prossimo venturo (1990), Ninà (1993-1994), Manola (1995-1997).

Nancy Brilli e la malattia

Negli anni Novanta, Nancy Brilli ha scoperto di soffrire di endometriosi, una malattia femminile determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero.

La Brilli ha avuto diversi problemi all’utero ed anche un tumore al seno. A chi l’ha accusata, negli anni passati, di essere ricorsa alla chirurgia in modo “abbondante” ha speigato: “Il mio addome è stato ricucito dopo ben 8 operazioni dell’apparato riproduttivo conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e del tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia detta prima e per finire un’operazione al seno”.

Il tutto è avvenuto prima del 2000, anno in cui è nato il suo unico figlio. A tal proposito, la Brilli ha parlato di miracolo: “Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile. Ma ho avuto un figlio, il mio miracolo”.