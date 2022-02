Nancy Brilli chi è, età, malattia, altezza, peso, marito, figli, Instagram, vita privata, madre, padre. Una delle attrici più apprezzate e longeve del cinema e della tv italiane, andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Nancy Brilli

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile del 1964. Allo stato attuale ha dunque 57 anni di età. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. E’ alta 170 centimetri e il suo peso forma è stimato attorno ai 55 chili.

Di origini ucraine, Nancy Brilli è orfana di madre all’età di 10 anni, compagna di classe di scuola superiore (Istituto Statale d’Arte Roma 1) di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri, viene presentata da Vittoria al padre che la fa debuttare nel 1984 interpretando il ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta e, sempre con Squitieri, bissa l’anno successivo con un importante ruolo nella miniserie TV Naso di cane. Nel 1986 è tra le protagoniste di Dèmoni 2… L’incubo ritorna, scritto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava. Recita a teatro, dal 1987 al 1989, nello spettacolo Se il tempo fosse un gambero accanto a Enrico Montesano, per la regia di Pietro Garinei. La sua carriera continua con Il presente prossimo venturo (1990), Ninà (1993-1994), Manola (1995-1997).

Marito, figli, Instagram, la vita privata di Nancy Brilli

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo che si erano conosciuti sul set di Due fratelli, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi. Ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

Come tutti i personaggi famosi, ha un account ufficiale su Instagram.

La malattia di Nancy Brilli

Negli anni novanta l’attrice ha scoperto di soffrire di endometriosi. Ecco cosa aveva raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo: “Il problema dell’endometriosi è che è difficile diagnosticarla perché siamo abituate a soffrire e non ci dicono come stanno le cose, almeno prima era così… Fortunatamente adesso c’è più attenzione, si è capito che è una malattia molto diffusa per cui spero che ci sia più ricerca e sicuramente attenzione, perché non solo rischi di non poter avere un bambino ma è anche dolorosissima. Ho subito otto interventi. Psicologicamente porta tante paure, un senso di colpa… Avevo il senso di colpa di essere esagerata per cui mi tenevo questo male terribile ed ero totalmente ‘ferro priva’ perché hai questi cicli che non finiscono mai, però stavo zitta, facevo finta di niente, mi sembrava di essere colpevole di qualcosa. In realtà di cosa? Purtroppo di avere un problema che non ha tutt’ora soluzione”.

Successivamente ha scoperto anche di avere un tumore all’ovaio. Per queste due malattie è in cura da tanti anni e ha subito molti interventi chirurgici.

La madre morta, il padre, la famiglia di Nancy Brilli

Nancy Brilli ha perso la mamma a 10 anni. Ha provato, come da lei stessa raccontato, a ricordarsi degli episodi, degli aneddoti che la riguardassero ma non ce l’ha fatta. In una lunga intervista al Corriere della Sera, aveva parlato della propria famiglia.

“Sono cresciuta con mia nonna paterna e delle zie. Avevo l’endometriosi e non lo sapevo. Mia nonna con la fidanzata di allora di mio padre (un diplomatico e dirigente d’azienda che non c’era mai: non credo si sia mai reso conto di quanto ci sia mancato, a me e a mio fratello), mi tagliarono i capelli, mi tosarono come una pecora, divennero crespi. Sembra una scemenza ma non lo è. Una prepotenza, una violenza.. .Mia nonna indossava gli abiti di mia madre, fece un défilé per mostrarmi come se li era aggiustati”.