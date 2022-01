Nancy Brilli positiva al Covid va al pronto soccorso: “Basta. Mi sento una schifezza”

Nancy Brilli, 57 anni, via Instagram ha rivelato di essere positiva al Covid e di aver passato una giornata al pronto soccorso: “Dopo la schiena rotta – racconta l’attrice sui social – la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta. Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”.

Nancy Brilli al pronto soccorso

Nancy Brilli ha poi mostrato il proprio saturimetro con livelli non confortanti: 84 per cento, un segno clinico piuttosto preoccupante. Infatti l’attrice ha poi deciso di far verificare le proprie condizioni di salute al pronto soccorso al Sant’Eugenio di Roma. Dopo sette tentativi di prelievi arteriosi dolorosi e una tac polmonare, l’attrice è stata alla fine dimessa.

Covid, entro la settimana si arriverà a 200mila casi al giorno: ma il picco ancora deve arrivare

Gli oltre 170.000 positivi rilevati il 4 gennaio portano i modelli matematici a prevedere oltre 200.000 casi giornalieri di Covid in Italia entro la settimana. E’ comunque evidente che l’epidemia in Italia “è ancora in piena espansione”, con un tasso di crescita troppo alto per poter prevedere quando arriverà il picco. Lo osserva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’.