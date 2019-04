Napoli-Arsenal in chiaro o no? Sì, su TV8. E in streaming sul sito TV8.IT

ROMA – Giovedì 18 aprile, alle 21, il Napoli sfiderà l’Arsenal nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’impresa, per il Napoli, non è una delle più semplici. La truppa di Carlo Ancelotti, infatti, dovrà ribaltare il 2-0 subito all’andata per qualificarsi. Ok, tutto vero. Ma dove si potrà vedere la partita? La partita, cari tifosi napoletani e non, si potrà vedere anche in chiaro su “TV8”. Quindi se la domanda è: Napoli-Arsenal si potrà vedere anche in chiaro? La risposta è sì.

La partita si potrà vedere anche in streaming sul sito ufficiale di “TV8”. Naturalmente Napoli-Arsenal si potrà vedere anche su “Sky” e in streaming su “SkyGo”. Ma, ovviamente, questo riguarda solo gli abbonati di “Sky”.

Le probabili formazioni.

Napoli: Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Arsenal: Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Koscielny, Monreal; Torreira, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Iwobi; Aubameyang.

Il tabellone dei quarti e delle semifinali di Europa League.

Napoli-Arsenal (0-2)

Valencia-Villarreal (3-1)

Eintracht-Benfica (2-4)

Chelsea-Slavia Praga (1-0)

La vincente di Napoli-Arsenal in semifinale giocherà contro la vincente di Valencia-Villarreal. La vincente di Eintracht-Benfica invece giocherà contro la vincente di Chelsea-Slavia Praga.