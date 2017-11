ROMA – Sky ha deciso di venire incontro ai fan della serie e del Napoli rendendo disponibili su Sky On Demand gli episodi 5 e 6 di “Gomorra – La Serie”, eccezionalmente, fin dalle prime ore del mattino di venerdì 1 dicembre. In modo da non rendere disponibile le puntate in contemporanea con la partita Napoli-Juventus.

Anche Salvatore Esposito aka Genny Savastano, ha risposto su Facebook alle numerose richieste dei fan riassumendo la vicenda: “In molti mi hanno chiesto come fare per ovviare al fatto che venerdì 1 dicembre ci fossero in contemporanea #NapoliJuve e gli episodi di #Gomorra3, ecco allora la soluzione appena arrivata da Sky Italia ovvero gli episodi 5/6 verranno caricati già dal venerdì mattina su On Demand così chi vuole potrà vedere entrambe le cose lasciando comunque invariato quello che è il normale palinsesto. Grazie Sky”.