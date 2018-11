Napoli Psg streaming e in diretta tv, dove vederla. Napoli e Psg si sfideranno martedì 6 novembre alle ore 21:00 per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Napoli – Psg, Gruppo C, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Si potrà assistere anche al live streaming della partita, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Precedenti

L’andata della gara, giocata due settimane fa al Parco dei Principi di Parigi è terminata 2-2, con il Napoli che per due volte in vantaggio (Insigne e Mertens), si è fatto riprendere dai parigini prima grazie all’autorete di Mario Rui poi, allo scadere, dal gol di Angel Di Maria. Gli altri due precedenti tra Napoli e Paris Saint-Germain risalgono al secondo turno di Coppa Uefa nella stagione 1992-1993. La sfida di andata, al San Paolo, terminò 2-0 per i francesi grazie alla doppietta di George Weah. Al Parco dei Principi, due settimane dopo, gli azzurri non andarono oltre lo 0-0 e videro così terminare anzitempo la loro avventura in Europa.

Il calendario del Napoli in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Martedì 18 settembre ore 21.00 – Stella Rossa-Napoli 0-0;

Seconda giornata, Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 – Napoli-Liverpool 1-0;

Terza giornata, Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 – Psg-Napoli 2-2;

Quarta giornata, Martedì 6 novembre ore 21.00 – Napoli-Psg;

Quinta giornata, Mercoledì 28 novembre ore 21.00 – Napoli-Stella Rossa;

Sesta giornata, Martedì 11 dicembre ore 21.00 – Liverpool-Napoli.