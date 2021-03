Natale Giunta chi è, età, fidanzata, figli e vita privata dello chef ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Natale Giunta, età, fidanzata, figli, vita privata e carriera dello chef ospite di Oggi è un altro giorno. Lo chef Natale Giunta infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Natale Giunta, età e biografia

Lo chef Natale Giunta nasce a Termini Imerese il 31 agosto 1979 e ha 41 anni di età. E’ uno chef noto soprattutto per la sua partecipazione al programma di Raiuno La prova del cuoco, in qualità di giudice, dal 2005. Frequenta l’istutito alberghiero e intanto lavora già in una struttura. A 19 anni ha la possibilità di gestire autonomamente il suo primo locale.

Due anni dopo Natale Giunta apre il suo primo ristorante di alta cucina, a Termini Imerese, chiamato La Nouvelle Cousine. Nel 2009 apre un secondo ristorante, dal taglio più moderno ed innovativo, che chiamerà Mood, a cui seguono tanti altri, tra i quali il locale Castello a Mare, nel cuore di Palermo.

Natale Giunta, fidanzata, figli e vita privata

Natale Giunta ha avuto una relazione sentimentale con la sua ex collaboratrice. La storia si è conclusa nel 2014. Questo perché lei avrebbe sottratto dalla sede della società denaro in contante, hard disk esterni per pc e attrezzature di catering. Lui la denuncia l’ex fidanzata con l’accusa di appropriazione indebita, danneggiamento e sottrazione di materiale informatico e lei risponde con altre accuse. Il botta e risposta di querele prosegue

Nel 2016 ha una nuova compagna, di nome Valeria. Al momento lo chef non ha figli e non è mai stato sposato.