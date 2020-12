Natale in Casa Cupiello anticipazioni, trama, attori, della commedia di Eduardo De Filippo in onda questa sera su Rai1

Natale in Casa Cupiello anticipazioni della commedia di Eduardo De Filippo in onda questa sera su Rai1 (Foto Ansa)

Natale in Casa Cupiello andrà in onda questa sera, martedì 22 dicembre, su Rai1: le anticipazioni della classica commedia di Eduardo De Filippo. Era il 25 dicembre del 1931 quando, nell’Italia dominata dal fascismo, andava per la prima volta in scena a teatro Natale in Casa Cupiello di Eduardo De Filippo.

La versione che andrà stasera in tv su Rai1 alle ore 21:25, nel film per la televisione di Edoardo De Angelis, è ambientate negli anni Cinquanta, nell’Italia della ricostruzione. Ma la prima versione immaginata da Eduardo De Filippo è ambientata negli anni Trenta.

Natale in Casa Cupiello, anticipazioni del film

Nella versione teatrale la scena si svolge nell’arco di circa cinque giorni nella casa della famiglia Cupiello, della quale vengono rappresentate la camera da letto e la sala da pranzo. Ma nel film le cose cambiano.

Natale in casa Cupiello che andrà in onda questa sera su Rai1 è infatti un film per la televisione italiano diretto da Edoardo De Angelis e tratto appunto dall’omonima opera teatrale scritta da Eduardo De Filippo. Il film verrà trasmesso per la prima volta su Rai 1 martedì 22 dicembre 2020 in prima serata. Rispetto all’opera originale, in questa versione le vicende sono ambientate circa vent’anni dopo, nel 1950.

Natale in Casa Cupiello, gli attori del film

Come detto, essendo una versione diversa rispetto al classico di Eduardo De Filippo, sarà una sorta di nuovo prodotto pensato e girato per la televisione e non per il teatro, con ovviamente diversi interpreti. (Fonte Wikipedia).

Il cast di Natale a Casa Cupiello: