Nathalie Guetta, chi è, dove e quando è nata, età, altezza, il marito, il fratello politico, la vita privata

Nathalie Guetta è tra gli ospiti di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, il comedy show in onda il martedì in prima serata su Rai 2. Ma chi è Nathalie Guetta? Che cosa sappiamo della sua vita privata e dei suoi amori?

Chi è, dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Nathalie Guetta

Nathalie Guetta, il cui nome all’anagrafe è Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre del 1958, sotto il segno della Vergine. Ha dunque 63 anni di età. E’ alta 155 cm.

E’ un’attrice e circense francese naturalizzata italiana, arrivata alla notorietà in particolare con il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo.

A 16 anni Nathalie lascia Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia, in Belgio e Lussemburgo. A 22 anni arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini.

Il Maurizio Costanzo Show, il cinema e la tv

Nel 1989 partecipa al Maurizio Costanzo Show con alcuni numeri acrobatici e inizia a farsi conoscere in Italia.

Viene notata da Cristina Comencini, che la scrittura per il suo film I divertimenti della vita privata, e comincia così la carriera di attrice, comparendo soprattutto in produzioni per la televisione. Dal 2000 è nel cast della fiction Don Matteo di Rai 1.

Nel 2018 prende parte come concorrente alla tredicesima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

L’anno successivo partecipa ad alcune puntate della quinta edizione di Stasera tutto è possibile, varietà di Rai 2 condotto da Stefano De Martino.

Marito, figli, il fratello politico e l’altro dj: la vita privata di Nathalie Guetta

Nathalie Guetta è figlia di Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica e marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale, ed è sorella del giornalista e politico Bernard Guetta. Anche David Guetta, dj e produttore, è suo fratello per parte di padre.

Nathalie ha sposato Yudiel Sanchez, conosciuto a Cuba nel 2007. Nel 2020 il matrimonio è giunto alla fine.