Nathalie Guetta chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, Don Matteo, biografia e carriera

Nathalie Guetta è un’attrice e circense francese naturalizzata italiana. Poliedrica e televisivamente magnetica, l’attrice è conosciuta in Italia per diverse partecipazioni televisive e soprattutto per il suo ruolo della perpetua Natalina nella serie Don Matteo. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Nathalie Guetta

Nathalie Guetta è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. Ha 65 anni. E’ figlia di Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica e marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale, ed è sorella del giornalista e politico Bernard Guetta.

Anche David Guetta, dj e produttore, è suo fratello da parte di padre. A 16 anni lascia Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia, Belgio e Lussemburgo. A 22 anni arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini.

Marito, figli, Instagram e vita privata

L’attrice ha sposato Yudiel Sanchez, conosciuto a Cuba nel 2007. Nel 2020 il matrimonio è giunto alla fine. La coppia non ha avuto figli. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice”, ha raccontato durante un’intervista. Non si hanno informazioni su dove abiti e sul suo patrimonio. Attualmente è single. Profilo Instagram: guetta_nathalie.

La carriera di Nathalie Guetta

Nel 1989 l’attrice partecipa al Maurizio Costanzo Show con alcuni numeri acrobatici e inizia a farsi conoscere in Italia. Recita poi nel film I divertimenti della vita privata, comparendo in seguito soprattutto in produzioni televisive. Dal 2000 è nel cast della fiction Don Matteo. Nel 2018 prende parte come concorrente al talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

