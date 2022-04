Nathaly Caldonazzo chi è, età, altezza, peso, incidente, marito, figli, vita privata, origini, genitori. E’ una delle showgirl più conosciute degli anni Novanta-Duemila, grazie anche alla notarietà che le diede il Bagaglino. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, genitori, origini di Nathaly Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo, conosciuta anche come Nathaly Caldonazzo o Nathaly Snell, è nata il 24 maggio 1969 a Roma. Allo stato attuale ha dunque 52 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alta circa 180 centimetri per un peso forma stimato intorno ai 58 chili.

Figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell (ex membro del corpo di ballo Bluebell del Lido di Parigi) e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo (scomparso quando lei aveva 19 anni), in gioventù frequenta l’accademia d’alta moda Koefia lavora come modella a Roma e Milano, e cura le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda. Dopo alcune partecipazioni televisive come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della Rai, fra cui Stasera Lino e Fantastico 10, diventa famosa nella prima metà degli anni novanta per la sua relazione con Massimo Troisi, durata dal 1992 fino alla morte del comico partenopeo. Ha una sorella di nome Patrizia.

Marito, figli, Massimo Troisi, Andrea Ippoliti, Instagram, la vita privata di Nathaly Caldonazzo

Tifosa della Roma, è stata partner di Massimo Troisi (fino alla morte di lui). Ha una figlia di nome Mia (così chiamata in onore di Mia Farrow), nata dalla sua relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Come ricorda Wikipedia, ha intrapreso il percorso di Temptation Island VIP con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single, affermando di non rinnegare la partecipazione a un reality senza il quale non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco.

Ha una pagina Instagram molto seguita.

L’incidente di Nathaly Caldonazzo e il problema alle gambe

Nel 2018 Nathaly Caldonazzo è stata vittima di un brutto incidente alla guida dello scooter. E’ stata investita da un’auto che stava facendo inversione a U. All’epoca raccontò questo sui social: “Ho fatto un incidente col motorino e mi sono distrutta un ginocchio, un intervento di quattro ore cui ne seguirà un altro, quindi potete immaginare, con l’estate che sta arrivando, la gioia che ho nel cuore. Comunque tutto a posto, sono viva, nonostante i dolori e i fastidi”. In seguito all’incidente, la Caldonazzo denunciò vari problemi alle gambe, con difficoltà di deambulazione.

La carriera di Nathaly Caldonazzo

Nathaly ha una lunga carriera alle spalle. Riportiamo di seguito, le sue ultime fatiche professionali.

Film:

Quando si diventa grandi , regia di Massimo Bonetti (2010)

, regia di Massimo Bonetti (2010) Il mondo di mezzo , regia di Massimo Scaglione (2017)

, regia di Massimo Scaglione (2017) La scelta impossibile , regia di Samuele Dalò (2018)

, regia di Samuele Dalò (2018) Letto numero 6 , regia di Milena Cocozza (2020)

, regia di Milena Cocozza (2020) I Want You, regia di Claudio Masin – cortometraggio (2020).

Serie tv.

Maria Maddalena , regia di Raffaele Mertes – film TV (2000)

, regia di Raffaele Mertes – film TV (2000) CentoVetrine , registi vari – serial TV (2007)

, registi vari – serial TV (2007) Rex , registi vari – serie TV , episodio 3×08 (2011)

, registi vari – serie TV , episodio 3×08 (2011) L’ispettore Coliandro, regia dei Manetti Bros. – serie TV , episodio 6×04 (2017).

Programmi tv.