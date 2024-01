Nathaly Caldonazzo, showgirl, ballerina, ex modella, sarà ospite del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Nathaly Caldonazzo, dalla sua età alla sua vita privata, passando per la sua lunga e fruttuosa carriera ai suoi amori.

Nathaly Caldonazzo età e carriera

Nata a Roma il 24 maggio 1969, Nathaly Caldonazzo, 55 anni, ha le radici in una famiglia legata all’arte e all’imprenditoria. Figlia dell’imprenditore Mario Caldonazzo e della ballerina olandese Leontine Snell, Nathaly ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della moda frequentando l’accademia Koefia e svolgendo attività di modella a Roma e Milano.

La sua carriera artistica ha avuto inizio come ballerina in programmi televisivi Rai, tra cui “Stasera Lino” e “Fantastico 10”. Successivamente, ha ampliato il suo repertorio artistico ottenendo ruoli cinematografici, televisivi e teatrali. Nel 1997, ha fatto il suo ingresso nella compagnia del Bagaglino, diventando primadonna e distinguendosi in varietà televisivi e teatrali. Film come “Fratelli d’Italia” e “Paparazzi” hanno arricchito il suo percorso cinematografico, mentre in televisione ha brillato in produzioni come “CentoVetrine”.

La vita privata, amori e figli

La vita amorosa di Nathaly Caldonazzo è stata caratterizzata da incontri significativi e storie appassionanti. Uno degli amori più intensi è stato quello con l’indimenticabile Massimo Troisi, iniziato nel 1992 e interrotto dalla prematura morte dell’attore nel 1994. La Caldonazzo ha raccontato il loro incontro, avvenuto in un ristorante di Roma, descrivendo il colpo di fulmine che li ha uniti.

Dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, sposato nel 2004, è nata la figlia Mia, un omaggio a Mia Farrow. La lunga storia con Sangiuliano ha avuto alti e bassi, e la coppia si è separata. Successivamente, Nathaly ha intrapreso una relazione con Andrea Ippoliti, imprenditore romano, partecipando anche al reality “Temptation Island VIP” nel 2019. Tuttavia, l’esperienza televisiva ha messo in luce le tensioni nella coppia, portando alla fine della loro storia d’amore.

Attualmente, Nathaly Caldonazzo è legata allo stilista Giampaolo Celli, che le ha fatto una proposta di matrimonio a fine dicembre 2023. Questo nuovo capitolo potrebbe segnare una nuova fase nella vita sentimentale dell’artista.

L’incidente

Nel 2018 Nathaly Caldonazzo è stata vittima di un brutto incidente alla guida dello scooter. E’ stata investita da un’auto che stava facendo inversione a U. All’epoca raccontò questo sui social: “Ho fatto un incidente col motorino e mi sono distrutta un ginocchio, un intervento di quattro ore cui ne seguirà un altro, quindi potete immaginare, con l’estate che sta arrivando, la gioia che ho nel cuore. Comunque tutto a posto, sono viva, nonostante i dolori e i fastidi”. In seguito all’incidente, la Caldonazzo denunciò vari problemi alle gambe, con difficoltà di deambulazione.

Nathaly Caldonazzo continua a essere un’icona dell’intrattenimento italiano. La sua partecipazione a programmi televisivi di successo, la carriera cinematografica e le esperienze personali delineano un percorso unico e affascinante.