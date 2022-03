Nathaly Caldonazzo chi è: marito, figli, Andrea Ippoliti, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice

Chi è Nathaly Caldonazzo: marito, figli, Andrea Ippoliti, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice. Nathaly sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo su Canale 5. Alla conduzione, Silvia Toffanin.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza di Nathaly Caldonazzo

L’attrice è nata il 24 maggio 1969 (età 52 anni), Roma. E’ alta quasi 180 cm per un peso forma di 58 kg. Nathalie Caldonazzo, conosciuta anche come Nathaly Caldonazzo o Nathaly Snell, è un’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella italiana.

Il marito e i figli, la vita privata di Nathaly Caldonazzo

Ha una sorella maggiore di nome Patrizia. Tifosa della Roma, è stata partner di Massimo Troisi (fino alla morte di lui). Ha una figlia di nome Mia (così chiamata in onore di Mia Farrow), nata dalla sua relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Come ricorda Wikipedia, ha intrapreso il percorso di Temptation Island VIP con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single, affermando di non rinnegare la partecipazione a un reality senza il quale non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco.

La carriera di Nathaly Caldonazzo

Nathaly ha una lunga carriera alle spalle. Riportiamo di seguito, le sue ultime fatiche professionali.

Film:

Quando si diventa grandi , regia di Massimo Bonetti (2010)

, regia di Massimo Bonetti (2010) Il mondo di mezzo , regia di Massimo Scaglione (2017)

, regia di Massimo Scaglione (2017) La scelta impossibile , regia di Samuele Dalò (2018)

, regia di Samuele Dalò (2018) Letto numero 6 , regia di Milena Cocozza (2020)

, regia di Milena Cocozza (2020) I Want You, regia di Claudio Masin – cortometraggio (2020).

Serie tv.

Maria Maddalena , regia di Raffaele Mertes – film TV (2000)

, regia di Raffaele Mertes – film TV (2000) CentoVetrine , registi vari – serial TV (2007)

, registi vari – serial TV (2007) Rex , registi vari – serie TV , episodio 3×08 (2011)

, registi vari – serie TV , episodio 3×08 (2011) L’ispettore Coliandro, regia dei Manetti Bros. – serie TV , episodio 6×04 (2017).

Programmi tv.