Nathaly Caldonazzo: “Indignata da Fedez per quanto scritto su Tiziano Ferro”

ROMA – Il botta e risposta tra Fedez e Tiziano Ferro continua a far discutere. Il marito di Chiara Ferragni ha chiarito la propria posizione in merito ad una canzone scritta diversi anni fa, ma sono ancora tanti i fan del cantante di Latina che lo stanno attaccando sui social. C’è anche Nathaly Caldonazzo che, sul proprio profilo Instagram, si è scagliata contro Fedez: “Non posso credere che Fedez in un suo vecchio brano si sia scagliato contro Tiziano Ferro in questo modo così gretto e volgare usando frasi imbarazzanti e di una pochezza senza pari ….. “ora so che ha mangiato più würstel che crauti, si era presentato in modo strano con Cristicchi, ciao sono Tiziano, non è che melo ficchi? No ma ci rendiamo conto?” si chiede la showgirl che poi aggiunge: “Sono allucinata poi detto da un ragazzo così fortunato con una vita da favola che certamente non avrebbe nessun motivo di sminuire un grande artista un poeta come Tiziano Ferro. Senza parole”.

Il post di Nathaly Caldonazzo ha scatenato gli utenti. In molti si sono dichiarati d’accordo con le parole della showgirl ma c’è chi le ha ricordato che il brano di Fedez è stato scritto molti anni fa: “Può anche averlo cantato a 6 anni comunque non ti devi permettere di usare queste parole“ ha risposto la Caldonazzo. Una ragazza però ha condannato le parole della donna: “Certo che per disinformazione create un casino ed un polverone assurdi. Il brano era di 10 anni fa e Tiziano Ferro, ai tempi, ci rise su. Fedez nel frattempo ha fatto millemila cose contro l’omofobia. Informatevi bene prima di scrivere post! Soprattutto voi personaggi pubblici perché con le cagate che scrivete, siete pericolosissimi”. La Caldonazzo ha prontamente replicato: “Io amo Tiziano Ferro e lo reputo un vero artista perciò se Fedez lo ha offeso in questo modo anche fossero 20 anni fa la cosa mi indigna e anche molto e sono libera di esprimere ciò che penso”.

Fonte: INSTAGRAM.