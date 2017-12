ROMA – Nausica Della Valle, inviata di Quinta Colonna, si racconta in un’intervista rilasciata a Tci Televisione Cristiana. La giornalista, che durante il colloquio con il telepredicatore Chuck Hallsi è definita “ex attrice, ex omosessuale, ex bulimica-anoressica ed ex allergica a tante cose” parla apertamente della sua conversione.

“Il Signore mi ha liberata all’istante dall’omosessualità. Devo dire grazie a Dio, voglio rendere gloria e grazie a Dio per tutto quello che ha fatto nella mia vita” ha detto la giornalista.

“Una mattina ero a casa e ho detto Signore voglio studiare la parola, spirito santo aiutami perché non so da dove iniziare – spiega Della Valle -. Lui mi parlò con voce udibile, mi disse: Io sono maschio e femmina e ho creato l’uomo e la donna, e quindi tutto ciò che al di fuori delle mia creazione è un inganno del principe della menzogna, Satana”.

“Io iniziai a leggere che Dio aveva abbandonato a passioni infami uomini con uomini, donne con donne, li aveva abbandonati al loro traviamento – conclude la giornalista -. Il termine è forte ma personalmente mi ha toccato leggere che l’omosessualità era un abominio agli occhi di Dio. Mi toccò molto quella parola dura, forte. Ma io avevo bisogno di quella scossa”.