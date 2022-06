Nek chi è: età, dove e quando è nato, vero nome, Patrizia Vacondio, figli, vita privata, incidente, Instagram, carriera

Nek arriva in tv questa sera con “Dalla strada al palco”. Il nuovo show che parte stasera, andrà in onda per 4 puntate su Rai 2 a partire dalle 21,20.

Lo show è nato da un’idea originale di Carlo Conti. E’ una sorta di inedito “festival” in cui la Rai offre a cantanti, musicisti e artisti di strada l’occasione di potersi esibire e raccontare davanti a un pubblico e in una “piazza” molto più ampia di quelli cui sono generalmente abituati.

Dove e quando è nato, età, altezza, Instagram, biografia di Nek

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio del 1972. Ha 50 anni. E’ alto 172 cm ed è del segno zodiacale del Capricorno. A nove anni inizia a suonare la chitarra e la batteria. Nel 1986 fa il suo esordio nella musica formando il duo country Winchester con Gianluca Vaccari. Inizia a comporre musica nel gruppo White Lady, in cui canta e suona il basso. Il gruppo nasce come cover band dei Police. Sting ha avuto un’importante influenza sul suo modo di fare musica, e ha spiegato in un’intervista che “fin da bambino cercavo di imitarlo”. Nel 1991 il gruppo si scoglie e il cantante inizia la sua carriera da solista.Il suo profilo Instagram è nekfilipponeviani.

Patrizia Vacondio, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Nek

Il cantante è sposato con Patrizia Vacondio dal 2006. I due hanno una figlia, Beatrice, alla quale Nek ha dedicato molte delle sue canzoni. Nella sua partecipazione a Sanremo, nel 2015, il cantante ha dedicato alla moglie la canzone Fatti avanti amore. Il cantante è molto legato alla sua città, Sassuolo, dove è nato e dove vive tuttora.

Il pubblico del cantante è prevalentemente quello femminile. Ha svelato, durante un’intervista a Vanity Fair, che una donna si è presentata alla sua porta d’albergo senza veli: “Mi si buttò addosso, piangendo. Cercai di tranquillizzarla, la coprii con un accappatoio. Poi ho chiamato il mio assistente e insieme l’abbiamo accompagnata fuori”.

L’incidente di Nek

Nel 2020 il cantante ha parlato a Verissimo del suo grave incidente domestico: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”.

La carriera di Nek

Nel corso della sua carriera il cantante ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo primo album, Nek, esce nel 1992 anticipato dal singolo Amami. L’anno successivo pubblica In te e nel 1994 Calore umano. Nello stesso anno termina il contratto con la casa discografica Fonit Cetra e il cantante ne firma uno nuovo con la Warner Music Italy.

Nel 1996 esce l’album Lei, gli amici e tutto il resto e il cantante partecipa l’anno successivo al Festival di Sanremo con il brano Laura non c’è. Nel 2015 riprone una versione di Se Telefonando di Mina. Nel 2019 torna a Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto.

