Il Ponte sullo Stretto crolla come accaduto al Ponte Morandi di Genova. Viene spezzato in due a causa della cattiva costruzione dato che la sua costruzione era stata affidata ad aziende legate alla mafia. Ovviamente non è accaduto (anche perché al momento il ponte non è stato realizzato). Si tratta infatti di una scena della serie Tv Amazon Prime The bad guy.

In The bad Guy il Ponte sullo Stretto crolla, la politica protesta

La scena visibile anche qui in basso ha provocato diverse polemiche. Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato: “In una nuova serie tv di Amazon, ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano. Dopo la sua realizzazione, il Ponte sullo Stretto crolla perché la costruzione era stata affidata ad aziende legate ai clan mafiosi. Non possiamo più accogliere in silenzio insulti e offese al nostro Paese. L’Italia da sempre crea capolavori ingegneristici dentro e fuori dai confini: il Ponte sarà l’ennesimo esempio di genialità italiana nel mondo. Volere è potere”. Il leader leghista lo scrive su Twitter postando il video con la scena del crollo.

La serie è uscita da pochi giorni, Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi tra i protagonisti

Nella serie che vede tra i protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, la notizia del crollo viene data dai telegiornali di Sky e di La7. Oltre a Salvini, a non aver apprezzato è stato il senatore messinese della Lega Nino Germanà.

“Sul Ponte dello Stretto meglio un documentario che un crollo pieno di pregiudizi”

Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, commentando la discussa scena del crollo del Ponte sullo Stretto di Messina ha dichiarato: “Sul Ponte sullo Stretto sarebbe stato meglio un documentario che un fantasioso crollo pieno di pregiudizi. Ma non dispero che Amazon Prime voglia rifarsi raccontando tra un po’ di tempo la realizzazione di questa importante opera”.