Nello Musumeci chi è: dove e quando è nato, età, biografia, figli, moglie, vita privata

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sarà uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Nello Musumeci

Nello Musumeci è nato il 21 gennaio 1955 (età 67 anni) a Militello In Val di Catania. Non sappiamo quanto è alto e non sappiamo nemmeno qual è il suo peso. Nello Musumeci, all’anagrafe Sebastiano Musumeci (vero nome), è un politico italiano, presidente della Regione Siciliana a partire dal 18 novembre 2017.

Entrò in politica a 15 anni nelle file della Giovane Italia, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. A vent’anni, venne eletto consigliere comunale nella sua città di origine, Militello in Val di Catania; successivamente mantiene lo stesso incarico nei Comuni di Gravina di Catania (1980) e Castel di Iudica (1983), dove coprì anche la carica di vicesindaco in una coalizione di centro-destra.

In precedenza ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Provincia di Catania dal 1994 al 2003 e contemporaneamente quello di europarlamentare fino al 2009.

La moglie, i figli: vita privata di Nello Musumeci

Tre i figli di Nello Musumeci: Giuseppe, Giorgio e Salvatore. Giuseppe è morto ad appena 30 anni, nel 2013.

Morte Giuseppe, figlio Nello Musumeci

Come detto, Giuseppe, uno dei suoi tre figli, è morto tragicamente nel 2013 ad appena 30 anni. Giuseppe è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione.