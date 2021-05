Nello Musumeci chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, morte figlio Giuseppe, partito: Diventerà Bellissima, vero nome, biografia e carriera

Nello Musumeci chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, morte figlio Giuseppe, vero nome, biografia e carriera del politico. Musumeci sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica. Trasmissione tv che va in onda su Rete 4 alle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Nello Musumeci

Il politico è nato il 21 gennaio 1955 (età 66 anni) a Militello In Val di Catania. Non sappiamo quanto è alto e non sappiamo nemmeno qual è il suo peso. Nello Musumeci, all’anagrafe Sebastiano Musumeci (vero nome), è un politico italiano, presidente della Regione Siciliana a partire dal 18 novembre 2017. In precedenza ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Provincia di Catania dal 1994 al 2003 e contemporaneamente quello di europarlamentare fino al 2009.

La moglie, i figli: vita privata di Nello Musumeci

Il politico ha tre figli Giuseppe Musumeci, Giorgio Musumeci, Salvatore Musumeci. Giuseppe è morto ad appena 30 anni, nel 2013. Non sappiamo niente sulla moglie e sulla sua attuale situazione sentimentale. Quindi c’è il massimo riserbo sulla sua vita privata. Preferisce concentrarsi sulla sua attività politica.

Morte Giuseppe, figlio Nello Musumeci

Come detto, Giuseppe, uno dei suoi tre figli, è morto tragicamente nel 2013 ad appena 30 anni. Giuseppe è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione. In quel momento si trovava in casa con la donna di servizio. La colf non lo vedeva più ed allora l’ha chiamato. A quel punto ha sentito il suo cellulare che squillava nel bagno. Una volta arrivata al bagno, ha trovato Giuseppe riverso a terra senza vita. Quando sono arrivati i soccorsi, era già deceduto.