Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Bridgerton, la serie in onda su Netflix che a dicembre ha riscosso un grande successo. Luke Newton, 24 anni – che interpreta Colin, il fratello più piccolo di casa Bridgerton – su Instagram ha postato una serie di video e foto della serie in costume, il dietro le quinte del set.

In uno scatto di Luke Thompson, 32 anni – che interpreta Benedict – e Jonathan Bailey, 32 – il fratello maggiore Anthony – si vedono i tre attori con i costumi di scena.

Netflix, Bridgerton: sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie tv

Newton ha postato una breve clip mentre è a cavallo con Luke, sorridenti, in un momento di relax.

Accanto al video e alle riprese del backstage, ha scritto:”I ragazzi sono tornati”.

La serie Netflix è basata sui romanzi di Julia Quinn; il primo è intitolato “The Duke and I”, e il secondo “The Viscount Who Loved Me”.

La prima stagione segue la figlia maggiore dei Bridgerton, Daphne – interpretata da Phoebe Dynevor – mentre entra nell’alta società insieme al duca di Hastings, Simon Basset/ Regé-Jean Page.

La seconda stagione della serie sarà concentrata su Anthony Bridgerton a caccia della sposa ideale. E mentre cerca di conquistare la sorella di Kate, Edwina, si ritrova attratto da Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley, 25 anni, nonostante siano spesso in disaccordo tra loro.

Nel romanzo, Kate Sharma si chiama Kate Sheffield, ma il team creativo ha pensato di modificare la trama per riflettere il background sud-asiatico di Simone.

Netflix, Bridgerton: la serie tv con scene di sesso bollenti

La serie è stato elogiata per aver mescolato attori bianchi e di colore come Regé-Jean/il duca di Hastings, Golda Rosheuvel/la regina Charlotte e Adjoa Andoh/Lady Danbury.

In un’intervista al Mirror, Jonathan Bailey ha rivelato che nella seconda stagione ci saranno molte scene di sesso bollenti poiché sono “al centro” della serie.

(Fonte: Daily Mail)