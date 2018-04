ROMA – Dopo Suburra è in arrivo una nuova serie tv originale italiana targata Netflix.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Si chiamerà La luna nera e sarà prodotta da Fandango. L’annuncio è stato dato nel corso dell’evento organizzato dall’internet tv a Villa Miani a Roma. La nuova serie sarà basata su un manoscritto mai pubblicato sulla stregoneria nel Medioevo.

Sempre per l’Italia sono in produzione la seconda serie di Suburra, è in lavorazione Baby, la serie sulle prostitute minorenni e Winx Club, tratto dalla serie animata.

Ma le novità riguardano tutta l’area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa). Secondo quanto annunciato dal vicepresidente Erik Barmack ci sono ben 55 titoli nuovi in produzione: “Stiamo investendo molto – ha spiegato – perché stiamo trovando storie eccellenti che piacciano molto anche nelle altre parti del mondo”.

E’ in arrivo nel 2019 anche la terza stagione di La casa di carta, una delle serie non inglesi più viste al mondo.

Tra le altre novità annunciate c’è poi la prima serie Netflix in lingua araba, Jinn. E ancora: una nuova serie inglese sulla nascita del calcio dal creatore di Downtown Abbey Julian Fellows; una serie tratta dal film tedesco L’Onda, nuova produzione basata in Germania dopo il successo di Dogs of Berlin.

Tra gli altri titoli in arrivo: Osmosis, Generaton Q, 1983, The Witcher, The protector. Per quanto riguarda Black Mirror, si sta lavorando alla quinta serie.