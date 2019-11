Netflix fa gli auguri a Fiorello per Viva RaiPlay. E lui risponde così

ROMA – Netflix fa gli auguri a Fiorello per l’esordio di Viva RaiPlay: “Ciao Fiorello, in bocca al lupo per #VivaRaiPlay e se ti serve una intro usa pure il nostro Tu Dum senza problemi”, scrive con ironia chi gestisce l’account di Netflix Italia. “Hahahahahaahah ma grazieeee! Siete sempre nei miei pensieri Du Dummmm!!! #VivaRaiPlay #netflix”, risponde Fiorello.

Uno scambio social all’insegna del sorriso tra nuovi ‘rivali’, visto che Fiorello ha il compito di lanciare il restyling di RaiPlay, la piattaforma di intrattenimento via internet della Rai, che si presenta da qualche giorno con una nuova app e una nuova impaginazione, di più facile accesso. La filosofia di ‘navigazione’ sulla nuova RaiPlay non è molto diversa da quella adottata da Netflix, tanto che Fiorello ha più volte scherzato sul fatto che bisognasse chiamarla “RaiFlix”. Su RaiPlay, oltre alle dirette streaming dei canali Rai, è possibile trovare on demand gran parte della programmazione Rai (show, tg, approfondimenti, fiction, film, documentari, materiali delle Teche Rai) e anche contenuti esclusivi.

Riuscirà Fiorello a vincere la sfida con Netflix? Chissà. Non resta che aspettare le prossime settimane. Di sicuro, per ora, a vincere è il Fair Play tra la Rai e il colosso californiano.

