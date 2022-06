Messico, incidente durante le riprese della serie Netflix The Chosen One: morti gli attori Raymundo Garduno Cruz e Juan Aguilar

Incidente durante le riprese della serie Netflix “The Chosen One“: il van che stava trasportando sul set gli attori Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (conosciuto come Paco Mufote) si è ribaltato: entrambi sono morti, altri sei membri della troupe sono rimasti feriti.

La tragedia si è consumata intorno alle 12 di giovedì 16 giugno a Mulegè, in Messico, località che fa da sfondo alla serie tratta dal fumetto “American Jesus” di Mark Millar.

The Chosen One, l’autista ha preso una strada secondaria per raggiungere il set

Secondo quanto riporta l’Associated Press, l’autista del van avrebbe deciso di lasciare l’autostrada per addentrarsi in una strada secondaria e raggiungere il luogo delle riprese attraversando una zona impervia. Qui avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato.

Il sito Daily Best afferma che i membri del cast si sarebbero più volte lamentati con la produzione per le pessime condizioni di trasporto e logistica durante le riprese.

Un portavoce di Netflix precisa che l’incidente non è avvenuto sul set ed ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei due attori. Spetterà ora alle indagini accertare eventuali responsabilità.