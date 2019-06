ROMA – Netflix aumenta i prezzi del suo abbonamento. Il costo del piano base resta invariato a 7,99 euro al mese, mentre per il piano 2S si passa da 10,99 euro al mese a 11,99 e per quello 4S si passa da 13,99 a 15,99. L’aumento riguarda sia i nuovi utenti che quelli già iscritti, che riceveranno una notifica via mail e all’interno dell’app.

Bruno Ruffili su La Stampa scrive che cambia il costo, ma non l’offerta. Il piano base continuerà a includere i contenuti in qualità standard su un dispositivo per volta. Il piano 2S invece offre il formato Full HD su due dispositivi contemporaneamente per lo stesso account. Per il piano 4S, invece, i contenuti sono in Ultra HD e lo stesso account può visualizzare diversi film o serie su 4 dispositivi diversi contemporaneamente.

Addio invece al mese di prova gratuito in Italia, come annunciato da Netflix in una nota: “Stiamo testando la disponibilità e la durata di una prova gratuita per capire meglio come i consumatori valutano Netflix. Questi test tipicamente variano in termini di durata e paesi, e potrebbero non diventare permanenti”.