Non bastavano gli aumenti delle bollette di gas e luce: anche Netflix fa scattare l’aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti mensile fino al 12,5%.

La segnalazione arriva da Assoutenti: “La piattaforma Netflix a partire da oggi, sabato 2 ottobre, aumenterà i prezzi in Italia per il piano standard, che passa da 11,99 euro a 12,99 euro, con un aumento del +8,3%, e quello premium da 15,99 euro a 17,99 euro, con un rincaro del +12,5%”, dice il presidente Furio Truzzi.

Netflix, scatta l’aumento dei prezzi degli abbonamenti mensili

Resta almeno ferma la tariffa base, che prevede contenuti visibili su un solo supporto per volta e senza alta definizione, offerta ai clienti a 7,99 euro al mese.

Per Netflix si tratta del terzo aumento da quando è sbarcato sul mercato italiano nel 2015: il primo rialzo risale al 2017, il secondo al giugno 2019. Anche in quei due casi precedenti non era stata rivista al rialzo la tariffa base, da 7,99 euro al mese.

Assoutenti: “Aumenti di Netflix si aggiungono alle stangate di gas, luce e benzina”

“Si tratta di incrementi tariffari che Netflix applicherà da oggi a tutti i nuovi abbonati, mentre per gli utenti che hanno già un abbonamento attivo, la notifica dalla variazione di prezzo arriverà dal 9 ottobre”, prosegue Truzzi.

”Una brutta notizia per i consumatori, già alle prese con fortissimi aumenti dei prezzi al dettaglio, con la stangata sulle bollette luce e gas e col caro-benzina, e che determinerà nuovi esborsi in capo alle famiglie”, aggiunge il presidente di Assoutenti.

La motivazione di Netflix

“Il nostro obiettivo principale – fa sapere un portavoce di Netflix – è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze”.