Neva Leoni chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, genitori, altezza, Il Paradiso delle Signore. L’attrice sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma in onda dalle 14 su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nata Neva Leoni, Instagram, altezza, carriera

Neva Leoni è nata a Roma il 2 settembre 1992. Ha 29 anni e il suo segno zodiacale è la Vergine. Questo il suo canale Instagram dove vanta 129mila follower. Neva si presenta scrivendo: “Nerd amatoriale, fervente gattara, entusiasta estimatrice della pizza”. E’ alta 1,68 centimetri e pesa circa 50 kg.

E’ nota al grande pubblico per due fiction: Che Dio ci aiuti e Il Paradiso delle Signore in cui interpreta Tina Amato. Dopo il diploma al liceo classico statale Dante Alighieri nel quartiere romano di Prati frequenta per due anni la scuola di canto Ro.Gi, poi la scuola di Canto Saint Louis e un corso all’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore.

Genitori e fidanzato di Neva Leoni: la morte del padre

L’attrice ha un rapporto splendido con i genitori, che le hanno permesso di seguire la sua passione e dei quali preferisce non parlare quasi mai per rispettare la loro riservatezza. Non sono note storie d’amore: stando alle informazioni disponibili nel 2018, l’attrice è fidanzata con un attore che ha la sua stessa età. A maggio, l’attrice ha publbicato su Instagram una storia in cui si vedeva lei abbracciata a suo papà che era appena deceduto. “Non ha senso, non è giusto” scriveva Neva Leoni. La storia in questione ritrae i due abbracciati e ad accompagnare questa vi è uno scritto dell’attrice che comincia così: “Devo dire qualcosa o impazzirò. Oggi se ne è andato il mio papà”.

Un messaggio davvero commovente che aveva lasciato tutti i seguaci dell’attrice ed anche il resto del cast della fiction Il paradiso delle Signore senza parole.

Neva Leoni, la filmografia e le serie tv

Italian Dream, regia di Sandro Baldoni (2008)

Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, regia di Giovanni Veronesi (2009)

Tutta colpa di Freud, regia di Paolo Genovese (2013)

Smetto quando voglio, regia di Sydney Sibilia (2013)

2047 – Sights of Death, regia di Alessandro Capone (2014)

The Answer, la risposta sei tu, regia di Ludovico Fremont (2015)

Miami Beach, regia di Carlo Vanzina (2016)

Non c’è campo, regia di Federico Moccia (2017)

Fellini Forward (documentario & short movie), regia di Drea Cooper, Zackary Canepari e Maximilian Niemann (2021)

Televisione