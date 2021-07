Niall Ferguson chi è, età, dove e quando è nato, la moglie Ayaan Hirsi Ali, figli, vita privata, Harvard, The Pity of War

Niall Ferguson chi è, età, dove e quando è nato, la moglie Ayaan Hirsi Ali, figli, vita privata, Harvard, The Pity of War. Lo storico e saggista Niall Ferguson è ospite questa sera 5 luglio del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, Facebook, biografia di Niall Ferguson

Niall Ferguson è nato il 18 aprile del 1964 a Glasgow, Scozia. Ha 57 anni. Studia storia al Magdalen College dell’Università di Oxford, dove, nel 1982, inizia a sostenere posizioni thatcheriste, identificandosi con la posizione del gruppo punk dei Sex Pistols. Si laurea nel 1985 e ottiene un dottorato nel 1989. Profilo Facebook: Niall Ferguson.

Le mogli Susan Douglas e Ayaan Hirsi Ali, i figli: vita privata di Niall Ferguson

Dal 1987 al 2011 Ferguson è stato sposato con Susan Douglas, da cui ha avuto 3 figli. Nel 2011 si sposa con Ayaan Hirsi Ali, famosa attivista per i diritti umani somalo-olandese, dalla quale ha un figlio.

The Pity of War

Nel 1998 Ferguson pubblica il libro The Pity of War, che si propone si sfatare dieci miti sulla Prima Guerra Mondiale. In seguito alla pubblicazione, lo storico ha attirato su di sé molte critiche e l’opera ha generato controversie, a causa della tesi di Ferguson secondo cui sarebbe stato meglio per l’Europa se la Gran Bretagna fosse rimasta neutrale, ovvero se avesse lasciato la Germania guglielmina vincere il conflitto e dominare il Vecchio Continente.

La carriera di Niall Ferguson

Ferguson è specializzato in storia economica e finanziaria. E’ professore di storia moderna all’Università Harvard ed è noto soprattutto per i suoi studi su colonialismo e imperialismo.

Collabora con diverse testate giornalistiche e i suoi articoli sono stati tradotti spesso in Italia sul Corriere della Sera e Il Sole 24 ORE.

Nel 2009 Ferguson si scontra con il premio Nobel per l’economia Paul Krugman sulla politica economica e monetaria di Barack Obama. Questa disputa prosegue ancora e Ferguson non manca di redigere una lista delle previsioni economiche errate di Krugman. Ferguson ha sostenuto le campagne elettorali dei candidati Repubblicani alla Presidenza degli Stati Uniti. Nel 2008 come consigliere di John McCain e nel 2012 con l’appoggio dichiarato a Mitt Romney, entrambi sconfitti da Barack Obama.

Nel 2015 pubblica il primo volume della biografia di Henry Kissinger, l’ex Segretario di Stato e Consigliere per la sicurezza nazionale USA.