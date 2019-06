ROMA – Niccolò Presta e Lorella Brescia hanno detto sì davanti l’altare della Chiesa Gran Madre di Dio nel cuore di Roma. Il matrimonio tra il producer e agente e la ballerina è avvenuto sabato.

Testimoni di lei la sorella Anna e Lucio Presta, testimoni di lui gli amici d’infanzia Andrea e Gianmarco. La coppia, al termine del matrimonio celebrato dal parroco Don Max, si sono lasciati andare ad un bacio appassionato (il video in fondo all’articolo).

La festa di nozze si è tenuta poi nel Castello di Tor Crescenza, alle porte di Roma. La Sposa ha scelto la griffe ‘Blumarine’ di Anna Molinari, con due abiti differenti, uno per la cerimonia, uno per il party.

Per il suo abito Niccolò Presta si è affidato all’amico stilista Robert Cavalli, per lui nessun cambio tra cerimonia e festeggiamenti. Il taglio della torta subito dopo la mezzanotte è stato accompagnato dal brano ‘Io e Te’ di Vasco Rossi, in una cornice di fuochi d’artificio e cascate di luce.

Fonte: AdnKronos, Instagram