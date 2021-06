Nichi Vendola chi è: età, il compagno Edwar Testa, figli, vita privata, carriera politica, vero nome

Nichi Vendola chi è: età, compagno, figlio, vita privata e carriera politica dell’ex governatore della Puglia di cui si parla in questi giorni dopo la condanna per il processo sull’ex Ilva. Vendola sarà opsite questa sera a Piazzapulita su La7.

Dove e quando è nato Nichi Vendola: età e biografia di Nichi Vendola

Nichi Vendola nasce a Bari il 26 agosto. Ha quindi 63 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. E’ il terzogenito di una famiglia in cui sono nati due fratelli e una sorella. Nichi trascorre l’infanzia a Terlizzi, n paese della provincia di Bari: suo padre è impiegato alle Poste sua mamma morta nel 2015 (e a cui era legatissimo) casalinga.

Vendola si è laureato in Lettere con una tesi su Pier Paolo Pasolini prima di iniziare la carriera politica nel Pci. Nel 1978 ha dichiarato la sua omosessualità: negli anni Ottanta è invece tra i fondatori e promotori dell’associazione Arcigay e della Lega italiana per la lotta contro l’Aids (la Lila).

Politicamente è diventato molto noto dopo essere stato presidente di Sinistra Ecologia Libertà (oggi Sinistra Italiana) e presidente della Regione Puglia per due legislature.

Marito e figli: la vita privata di Nichie Vendola

Nel 2017, Vendola ha sposato con rito civile Eddy Testa, suo compagno di vita da 13 anni. I due si sono giurati amore eterno in una cerimonia super blindata a cui ha preso parte anche Tobia, il figlio che Vendola ha scelto di avere con il marito.

Vendola è diventato infatti papà grazie alla maternità surrogata, ma il riconoscimento è avvenuto solo nel dicembre del 2018, dopo che il Tribunale i Roma gli ha riconosciuto la piena adottabilità. Tobia, dunque, potrà portare il cognome del padre.

Chi è il marito Eddy Testa

Classe 1981, Eddy Testa è di origini canadesi. Alle spalle ha dei brillanti risultati accademici nel corso dei suoi studi di comunicazione e design (alla Concordia University di Montreal) e una carriera da grafico freelance e consulente creativo. Testa è un talentuoso art director e organizzatore di eventi

Nichi Vendola, il suo vero nome

Il vero nome di Nichi è Nicola. La nascita del diminutivo ha una singolare origine: fu scelto dai genitori in onore dell’ex presidente sovietico Nikita Krusciov molto apprezzato dalla famiglia per la sua politica di destalinizzazione.

Vendola è noto per l’anello d’oro che porta da sempre al pollice. Durante un incontro con alcuni studenti a New York, l’ex governatore ha svelato l’origine: “Non è un vezzo ma un simbolo sentimentale. Me l’ha regalato un pescatore di Mola di Bari. Era la fede di sua madre. Io l’ho messa al pollice, una specie di matrimonio col popolo”.

Vendola è molto attivo sui social, specialmente su Facebook (questa la sua pagina Facebook). Nel 2018 ha avuto un infarto ed è finito in terapia intensiva.

Nichi Vendola e il processo ex Ilva

Per il caso disastro ambientale all’Ilva nel processo la Corte d’Assise di Taranto ha condannato a tre anni e mezzo di reclusione anche Vendola, allora governatore della Puglia. I pm avevano chiesto la condanna a 5 anni. Vendola è accusato di concussione aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe esercitato pressioni sull’allora direttore generale di Arpa Puglia per far “ammorbidire” la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall’Ilva.

A proposito della sentenza, Vendola ha reagito dicendo: “Addosso alle mie spalle un secolo di inquinamento industriale ma prima del mio governo non esisteva la parola diossina. Il paradosso è che se io non avessi sfidato i Riva non sarei finito dentro tale barbarie. Questa sentenza calpesta i fatti”.