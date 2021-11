Nico Fidenco chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantautore

Chi è Nico Fidenco: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantautore. Fidenco è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Nico Fidenco

Fidenco è nato il 24 gennaio 1933 (età 88 anni), Roma. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi (vero nome), è un cantautore e compositore italiano, che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960, anno di incisione di What a sky, tratto dal film di Francesco Maselli I delfini.

La moglie, i figli, la vita privata di Nico Fidenco

Abbiamo tantissime informazioni sulla sua lunga carriera nel mondo della musica ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata quindi è impossibile fornire indicazioni in merito.

La rarità dei suoi dischi

Come scrive Wikipedia, i dischi originali di Fidenco sono diventati nel corso degli anni materiale introvabile per i collezionisti, a causa della loro difficile reperibilità sul mercato e per le altissime quotazioni, ed anche a causa del fatto che Fidenco abbia inciso per numerose etichette discografiche differenti, spesso minori, che avevano una limitata distribuzione e permeabilità sul mercato.

Anche gli album realizzati con I Super4, nonostante siano più recenti, sono molto difficili da reperire, a causa anche del fatto che non siano mai stati ristampati in CD o in digitale. Tuttavia nel corso degli anni, la RCA ha provveduto a riempire parzialmente certe mancanze con alcune raccolte, sia in vinile sia in CD, contenenti i suoi maggiori successi incisi per quell’etichetta.

Gli album in studio di Nico Fidenco

Riportiamo di seguito, un elenco con gli album registrati in studio dal cantautore italiano.