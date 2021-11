Nicola Di Bari chi è, età, vero nome, moglie e figli, vita privata, cosa gli è successo, canzoni e biografia

Chi è Nicola Di Bari: età, vero nome, moglie e figli, vita privata, cosa gli è successo, canzoni e biografia del cantante ospite a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove è nato, età, biografia e carriera di Nicola Di Bari

Michele Scommegna, conosciuto con il nome di Nicola Di Bari, è nato il 29 settembre del 1940 (età 81 anni) a Zapponeta, frazione del comune di Manfredonia (Foggia), città nella quale da ragazzo frequenta le scuole superiori, dopo che suo padre lo iscrisse agli studi classici. Lascia la Puglia per trasferirsi a Milano in cerca di affermazione come cantante. Dopo averlo sentito cantare, alcuni colleghi muratori lo spingono a intraprendere la carriera musicale, e così Michele, scelto il nome d’arte di Nicola Di Bari, in onore al santo, di cui è devoto, partecipa nel 1961 a un concorso di canzoni nuove con un suo brano, Piano… pianino…, e lo vince: comincia così a esibirsi in alcuni locali di Milano, pur continuando a lavorare di giorno.

La carriera

La svolta arriva nel 1970. Gianni Morandi dovrebbe portare al Festival di Sanremo la canzone La prima cosa bella, canzone con la musica scritta da Nicola Di Bari e il testo da Mogol, ma il bolognese rinuncia poco prima del festival e la RCA sceglie il cantautore foggiano, da affiancare ai Ricchi e Poveri. La canzone viene classificata seconda e si rivela un grande successo, dando grande notorietà al cantante.

L’estate seguente esce con un nuovo pezzo di grande successo, Vagabondo, che conquista le classifiche anche in Sudamerica e in Spagna, e in autunno replica il successo dei 45 giri precedenti con Una ragazzina come te.

Nicola Di Bari s’impone ancora al grande pubblico e vince Sanremo nel 1971 con Il cuore è uno zingaro in coppia con Nada, nello stesso anno vince anche Canzonissima con Chitarra suona più piano. Dopo pochissimi mesi, nel 1972 trionfa ancora a Sanremo con I giorni dell’arcobaleno, presentata anche allo Eurovision Song Contest di quell’anno, a Edimburgo: in tale occasione riscosse moltissimi applausi e lusinghieri giudizi dalla critica, guadagnando un onorevole sesto posto.

Nel 2020 ha una parte nel film Tolo Tolo diretto da Checco Zalone, in cui interpreta lo zio del protagonista, ansioso di vederne accertata la morte presunta per incassare dallo Stato il risarcimento. Il 28 ottobre dello stesso il cantante viene ricoverato per un malore.

Moglie, figli e vita privata di Nicola Di Bari

Nicola Di Bari è sposato dal 1967 con Agnese, il suo primo amore conosciuto in età giovanile. Recentemente il cantautore ha confessato di essere innamorato della moglie, dalla quale ha avuto quattro figli, come se fosse ancora il primo giorno di matrimonio. “Pensare che quando la incontrai, siccome ero un po’ restio al matrimonio, ho pensato ‘questa qui mi porta all’altare’ e infatti c’è riuscita bene“, ha raccontato ai microfoni di Storie Vere.