Nicola Fratoianni chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata e carriera

Chi è Nicola Fratoianni, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata e carriera politica. Nicola Fratoianni infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su RaiUno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Nicola Fratoianni

Nicola Fratoianni è nato a Pisa il 4 ottobre del 1972 e ha 48 anni di età. E’ un politico italiano e segretario del partito politico Sinistra Italiana. Fratoianni nasce da una famiglia originaria di Ururi, in provincia di Campobasso. Nel 2001 consegue la laurea in Filosofia presso l’Università di Pisa. Dal 2002 al 2004 è stato il coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti. Terminato l’incarico per motivi di età assume il ruolo di segretario regionale di Rifondazione Comunista in Puglia. È fra i fautori della candidatura di Nichi Vendola alle elezioni primarie, poi vinte contro Francesco Boccia, a cui seguirà l’elezione di Vendola a presidente della Regione Puglia.

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto alla Camera dei deputati, tra le file di SEL nella circoscrizione Puglia. Il 15 febbraio 2014 viene eletto Coordinatore nazionale di SEL. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto alla Camera dei deputati, nelle liste di Liberi e Uguali. Nell’agosto 2020 diviene Portavoce nazionale del partito Sinistra Italiana. Con il congresso di Sinistra Italiana, il 2 febbraio 2021, torna segretario. Il 18 febbraio seguente Fratoianni vota contro la fiducia al Governo Draghi in dissenso dal proprio gruppo.

Moglie, figli e vita privata di Nicola Fratoianni

Ateo, vive a Foligno, in provincia di Perugia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicola Fratoianni è sposato e vive con la moglie Elisabetta Piccolotti (ex-portavoce nazionale dei Giovani Comunisti), da cui ha avuto un figlio, Adriano. Si sono sposati il 3 settembre 2019 davanti a Nichi Vendola che ha celebrato le nozze.