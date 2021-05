Molteni è tra gli ospiti di Dritto e rovescio.e data messa in onda: i

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Nicola Molteni

Molteni è nato a Cantù il 6 marzo 1976 (età 45 anni). Non sappiamo nulla sul suo peso e la sua altezza ma sappiamo che è noto per il suo vero nome. Quindi non ha né soprannomi, né un nome d’arte. Nicola Molteni è un politico italiano, deputato della Lega e sottosegretario al Ministero dell’interno nel Governo Conte I e nel Governo Draghi.

La moglie Aurora Lussana, i figli: vita privata di Nicola Molteni

È sposato con l’ex direttrice de la Padania Aurora Lussana. Per il resto non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservato. Non sappiamo nemmeno se ha figli o meno. Preferisce parlare di politica e dei suoi prossimi progetti professionali.

Di che partito politico è Nicola Molteni?

È stato eletto deputato per la prima volta nelle elezioni del 2008, venendo poi rieletto deputato in quelle del 2013. Diventa tesoriere del gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie che lascerà poi al collega Roberto Simonetti diventando vicecapogruppo vicario alla Camera.

Come scrive Wikipedia, nel 2012 si è candidato a Sindaco di Cantù, ottenendo il 25,3% al primo turno e il 45% al secondo, risultando quindi sconfitto dal civico Bizzozero.

Nel 2018 viene rieletto alla Camera con la vittoria nel collegio uninominale Lombardia 2 – 06 (Cantù).

Il 12 giugno diventa sottosegretario al Ministero dell’Interno sotto Matteo Salvini nel Governo Conte I di Movimento 5 Stelle e Lega.

Il 1º marzo 2021 ritorna al Ministero dell’Interno come Sottosegretario nel Governo Draghi.