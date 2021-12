Chi è Nicola Piovani: dove e quando è nato, colonne sonore e vita privata del pianista e direttore d’orchestra. Il compositore premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella e vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento, è ospite nella puntata di lunedì 27 dicembre a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di RaiUno condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, dove ha studiato: la biografia di Nicola Piovani

Nicola Piovani nasce a Roma il 26 maggio 1946, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 75 anni ed è cresciuto nel quartiere Trionfale a Roma. Suo padre, Alberico Piovani è originario di Corchiano, in provincia di Viterbo: è stato lui a trasmettergli la passione per la musica fin da bambino, papà Piovani suonava la tromba nella banda del paese.

Sua zia Pina Piovani è un’attrice, che ha lavorato nelle maggiori compagnie teatrali romane con Ettore Petrolini, Aldo Fabrizi e Romolo Balzani.

Da bambino Nicola Piovani comincia a studiare fisarmonica, per poi passare al pianoforte, strumento col quale si diplomerà al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

La prima colonna sonora la scrive negli anni della contestazione. Dopo aver frequentato il liceo Mamiani, Piovani si iscrive all’università ed entra a far parte di un collettivo che produceva cinegiornali che documentavano il movimento studentesco. A Piovani fu affidato il compito di realizzare il commento musicale, appunto la sua prima colonna sonora.

Da Bellocchio a La Vita è Bella: le colonne sonore di Nicola Piovani

Nel corso della sua carriera Nicola Piovani ha collaborato con i più grandi regisgti del cinema italiano, a cominciare da Marco Bellocchio. E poi Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore e Federico Fellini.

La popolarità arriva quando compone la colonna sonora per il film La vita è bella di Roberto Benigni, che gli è valso il Premio Oscar.

Ad oggi Nicola Piovani è uno dei più grandi compositori italiani, pianista e direttore d’orchestra. Tra le sue opere più recenti ricordiamo la colonna sonora del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

Moglie e figli: la vita privata di Nicola Piovani

Della vita privata di Nicola Piovani si sa molto poco, essendo il pianista una persona molto riservata. Sappiamo però che da molti anni è sposato con l’attrice Norma Martelli.

Dalla loro unione sono nati due figli maschi, nessuno dei due ha seguito le orme del padre.

Lo spesso Piovani ha detto in una intervista a Vanity Fair: “Il fatto che non siano musicisti mi aiuta a non essere un padre invadente. Parlo con loro di matematica: sono io l’allievo, l’ignorante che fatica a capire. Se facessero i musicisti mi comporterei invece in modo un po’ arrogante e saputo”.