Nicola Piovani chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, premio Oscar, biografia e carriera. Il pianista e compositore Nicola Piovani è ospite questa sera 2 marzo del programma Un’ora sola vi vorrei. Il programma di Enrico Brignano è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Nicola Piovani

Nicola Piovani è nato a Roma il 26 maggio del 1946. Ha 75 anni. Cresce nel quartiere Trionfale a Roma. Suo padre, Alberico Piovani, gli tasmette la passione per la musica fin da bambino. La zia, Pina Piovani, è un’attrice che ha lavorato nelle maggiori compagnie teatrali romane con Ettore Petrolini, Aldo Fabrizi e Romolo Balzani.

Comincia a studiare fisarmonica, per poi passare al pianoforte, strumento col quale si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Dopo aver frequentato il liceo Mamiani, Piovani si iscrive all’università ed entra a far parte di un collettivo che produce cinegiornali che documentano il movimento studentesco. A Piovani viene affidato il compito di realizzare il commento musicale, la sua prima colonna sonora.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Nicola Piovani

Piovani è molto riservato riguardo la sua vita privata. Da molti anni è sposato con l’attrice Norma Martelli. La coppia ha avuto due figli, che hanno intrapreso una strada differente da quella del padre: “Il fatto che non siano musicisti mi aiuta a non essere un padre invadente. Parlo con loro di matematica: sono io l’allievo, l’ignorante che fatica a capire. Se facessero i musicisti mi comporterei invece in modo un po’ arrogante e saputo”, ha raccontanto Piovani durante un’intervista a Vanity Fair. Profilo Instagram: nicolapiovaniufficiale.

La carriera di Nicola Piovani e il premio Oscar

Nel corso della sua carriera, Piovani ha collaborato con i più grandi registi del cinema italiano come Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore e Federico Fellini. La popolarità arriva nel 1999 quando compone la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, con la quale vince il premio Oscar. Ad oggi Piovani è uno dei più grandi compositori italiani, pianista e direttore d’orchestra. Tra le sue opere più recenti si ricorda la colonna sonora del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

