Nicola Pisu chi è: dove e quando è nato, età, altezza, fidanzata, bullismo, vita privata

Il concorrente del Grande Fratello Vip Nicola Pisu sarà uno degli ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Nicola Pisu

Nicola Pisu è nato in Trentino il 16 febbraio del 1989. Pisu ha quindi 32 anni ed è alto 188 cm. Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia.

Dall’età di 18 anni, Nicola ha dovuto fronteggiare la dipendenza dalla droga. E’ stato ricoverato in ben sette comunità. In passato, la mamma lo ha anche denunciato perché lui le avrebbe rubato dei soldi per i suoi problemi con la droga.

La fidanzata, i figli, bullismo: la vita privata di Nicola Pisu

Non sappiamo niente della sua vita privata. La madre però ha raccontato di quando Nicola fu vittima di bullismo:

“Nicola ha subito tanto bullismo, ai tempi delle superiori. Una cosa che non mi ha mai raccontato perché lo umiliava. Se noi genitori facciamo di tutto per salvare la vita dei nostri figli, le scuole facciano altrettanto. Il problema è stato causato dal mondo che gli è stato intorno. Dopo la denuncia, mio figlio aveva pensato inizialmente ad una grande cattiveria da parte mia ma oggi mi ringrazia, dicendomi che gli ho dato modo di pensare. La bella notizia è che Nicola ha raggiunto una bella consapevolezza, che quelle maledette sostanze tolgono la coscienza”.