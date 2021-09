Nicola Pisu chi è: fidanzata, figli, vita privata, età, la mamma Patrizia Mirigliani, la droga e il bullismo. Pisu sarà tra i concorrenti del reality show Grande Fratello Vip 2021. In realtà, lui non fa parte del mondo dello spettacolo ma la mamma, Patrizia Mirigliani, è nota a tutti grazie al concorso di bellezza Miss Italia.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Nicola Pisu

Sappiamo solamente che è nato in Trentino nel 1989. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Come detto, è il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia.

Dall’età di 18 anni, ha dovuto fronteggiare la dipendenza dalla droga. E’ stato ricoverato in ben sette comunità. In passato, la mamma lo ha anche denunciato perché lui le avrebbe rubato dei soldi per i suoi problemi con la droga. Adesso per fortuna sta meglio ed è pronto ad affrontare l’avventura del Grande Fratello Vip.

La fidanzata, i figli: la vita privata di Nicola Pisu

Non sappiamo niente della sua vita privata anche perché non ha un profilo ufficiale sui social (nessun profilo a suo nome ha la spunta blu del verificato). Magari ne sapremo di più dai suoi racconti nella casa più spiata d’Italia…

Grande Fratello Vip 2021, Nicola Pisu e il cast completo

Riportiamo di seguito, il cast completo del Grande Fratello Vip 2021.

Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan.

Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.