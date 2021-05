Nicola Porro chi è, età, dove e quando è nato, moglie Allegra Galimberti, figli, il Covid e vita privata

Chi è Nicola Porro, dove e quando è nato, moglie Allegra Galimberti, figli, il Covid e vita privata. il giornalista e conduttore è in onda ogni lunedì sera con il suo programma Quarta Repubblica in prima serata su Rete Quattro.

Dove e quando è nato, età e biografia di Nicola Porro

Nicola Porro è nato a Roma il 27 del settembre 1969 e ha 51 anni di età. E’ un giornalista, blogger, autore televisivo, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, vice-direttore vicario de il Giornale. Laureato in economia e commercio con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è giornalista professionista dal 1997. Nel 1994 divenne portavoce di Antonio Martino, il Ministro degli esteri italiano.

Il 21 giugno 2016 ufficializza il passaggio a Mediaset dal 1º luglio dello stesso anno. Preannuncia sul suo profilo Facebook la cura e la conduzione di Matrix, che andrà in onda per due volte alla settimana in seconda serata a partire dal mese di settembre 2016 su Canale 5. Dal 16 ottobre 2017 al 13 giugno 2018 conduce 105 Matrix, un programma radiofonico che va in onda ogni giorno alle ore 19, insieme a Greta Mauro su Radio 105. Poi Nicola Porro dal 17 settembre 2018, oltre alla conduzione di Matrix sempre su Canale 5, gli sarà affidata l’ideazione e conduzione di un nuovo programma di approfondimento politico su Rete 4, chiamato Quarta Repubblica, in onda ogni lunedì in prima serata.

Moglie, figli e vita privata di Nicola Porro

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicola Porro è sposato e sua moglie è Allegra Galimberti. I due hanno due figli, Ferdinando e Violetta. Di Allegra Galimberti si sa davvero poco. La moglie di Nicola Porro è lontana dai social. L’unica informazione certa su di lei è che lavora nel campo della moda. “Da ragazzo ero libertino – ha svelato Nicola Porro in una intervista -. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto”. Porro è legatissimo ai figli Ferdinando e Violetta, che però non hanno mai visto il loro papà in tv. “Vanno a dormire presto”.

Nicola Porro e il Covid

A marzo del 2020 Nicola Porro contrasse il Covid, guarendo poi in pochi giorni. “Le influenze passano ma questa è diversa, appena dici coronavirus scatta una censura sociale per cui non puoi fare nulla. Diventi radioattivo per tutte le persone che ti stanno attorno. Chi ho incontrato deve mettersi in quarantena, significa che gli ho creato un pasticcio pazzesco”, disse Porro.