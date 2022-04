Nicola Porro chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Il giornalista Nicola Porro conduce questa sera 4 aprile il programma Quarta Repubblica. Il programma è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Nicola Porro

Nicola Porro è nato a Roma il 27 settembre del 1969. Ha 52 anni. Si laurea in economia e commercio con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, diventando giornalista professionista nel 1997. Nel 1994 è portavoce di Antonio Martino, il Ministro degli esteri italiano.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Nicola Porro

Per quanto riguarda la sua vita privata, il giornalista è sposato e sua moglie è Allegra Galimberti. La coppia ha due figli, Ferdinando e Violetta. Della moglie di Porro si sa davvero poco ed è lontana dai social. L’unica informazione certa su di lei è che lavora nel campo della moda. Porro ha una casa nel centro di Milano. Ad Andria, insieme al fratello Gian Michele, gestisce un’azienda agricola di famiglia. Profilo Instagram: nicolaporro.

La carriera di Nicola Porro

Nel 2016 il giornalista ufficializza il passaggio a Mediaset. Preannuncia sul suo profilo Facebook la cura e la conduzione di Matrix, che andrà in onda per due volte alla settimana in seconda serata a partire dal mese di settembre 2016 su Canale 5. Dal 16 ottobre 2017 al 13 giugno 2018 conduce 105 Matrix, un programma radiofonico che va in onda ogni giorno alle ore 19, insieme a Greta Mauro su Radio 105. Dal 17 settembre 2018, oltre alla conduzione di Matrix sempre su Canale 5, gli sarà affidata l’ideazione e conduzione di un nuovo programma di approfondimento politico su Rete 4, chiamato Quarta Repubblica, in onda ogni lunedì in prima serata.

