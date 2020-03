ROMA – Anche il giornalista Nicola Porro, conduttore di “Quarta Repubblica”, è risultato positivo al tampone del coronavirus. Per questo motivo la trasmissione questa sera su Rete 4 non andrà in onda. Lo riferisce l’agenzia AdnKronos.

Porro è il primo personaggio televisivo a risultare positivo al Covid-19. Diversi, invece, i politici: dal leader del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Secondo gli ultimi dati diffusi domenica 8 marzo dalla Protezione civile, in Italia i malati di coronavirus sono 6.387 e 366 i morti. (Fonti: AdnKronos, YouTube)