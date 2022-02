Nicola Savino, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, la moglie collega, la figlia, l’Inter

Nicola Savino è tra gli ospiti di questa sera, mercoledì 23 febbraio, di Michelle Hunziker a Michelle Impossible, su Canale 5. Ma chi è Nicola Savino? Che cosa sappiamo di lui, della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Nicola Savino

Nicola Savino è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo, autore televisivo, regista radiofonico, attore, produttore discografico e imitatore italiano.

E’ nato a Lucca il 14 novembre 1967, sotto il segno dello Scorpione. Ha dunque 54 anni di età. Il padre era un ingegnere originario di Foggia, la madre una farmacista di Cosenza. Savino cresce a Metanopoli, frazione di San Donato Milanese, città dove il padre Francesco lavorava per l’ENI.

A sette mesi di vita Nicola Savino perde il mignolo di una mano, amputatogli per sbaglio da un’infermiera in ospedale.

La carriera in radio

Nicola Savino comincia a lavorare in radio nel 1984 nella emittente locale Radio Sandonato. Nei 5 anni successivi, in cui si divide tra radio e discoteche, contatta vari network radiofonici proponendosi come regista.

Nel 1989 approda a Radio Deejay. Qui cura dall’inizio la regia di W Radio Deejay, un programma condotto da Marco Baldini e da Fiorello, e in seguito quella del programma Baldini Ama Laurenti, con Marco Baldini, Amadeus e Luca Laurenti.

Nel 1995 approda momentaneamente a Radio Capital con il programma Due meno dieci, condotto da Amadeus e Dj Angelo. Nel 1996 torna a Radio Deejay, e qualche mese più tardi è in onda nella trasmissione di Linus Deejay chiama Italia, nel corso della quale il conduttore interpella frequentemente Nicola per conoscere il suo parere di “uomo della strada” sui fatti del giorno.

Dal 1999 Nicola Savino diventa ufficialmente co-conduttore di Deejay chiama Italia.

Nel frattempo partecipa anche al programma Ciao belli al quale, fin dalla prima stagione nel 1998, contribuisce come autore e soprattutto come imitatore di personaggi famosi (tra cui Ligabue, il capitano dell’Inter Zanetti, Giampiero Galeazzi, Berlusconi, Enrico Ruggeri e molti altri) dando vita a un universo surreale assieme a Digei Angelo e Roberto Ferrari.

Nell’estate del 2006 Savino conduce da solo il programma radiofonico “Rio”, sulla musica e i protagonisti degli anni ottanta.

La tv

Nicola Savino è stato autore del Festivalbar dal 1996 al 2004. Dal 1998 al 2002 è stato autore de Le Iene, oltre che la voce fuori campo che introduce i conduttori all’inizio del programma.

È stato inoltre autore di Zelig Circus (2003) e Zelig Off (2004) oltre che dei Telegatti.

Ha collaborato dal 2003 al 2009 con Quelli che il calcio, durante la conduzione di Simona Ventura.

Dal 2003 al 2009 è andato in onda tutte le domeniche a Quelli che il calcio su Rai 2.

Sullo stesso canale televisivo condusse nell’estate 2007 con Flavia Cercato la striscia quotidiana Soirée, e dal 2007 al 2009 Scorie, un varietà basato su un mix di curiose immagini televisive, fuori onda, gag in studio, ospiti illustri e comici.

Ha condotto Colorado Cafè nelle edizioni 2009 e 2010 con Rossella Brescia e Dj Angelo. Il 29 marzo 2011 ha condotto L’isola dei famosi sostituendo la conduttrice Simona Ventura, sbarcata in Honduras.

Nel 2012 ha condotto la nona edizione de L’isola dei famosi su Rai 2, affiancato da Vladimir Luxuria come inviata e co-conduttrice.

Dalla stagione 2013/2014 su Rai 2 ha presentato la trasmissione d’intrattenimento a tema sportivo Quelli che il calcio.

Nel 2018 conduce su Italia 1 90 Special, affiancato da Katia Follesa, Ivana Mrázová e Cristiano Malgioglio. In estate conduce Balalaika – Dalla Russia col pallone con Ilary Blasi e Belén Rodríguez su Canale 5. Da settembre conduce Le Iene al martedì con Alessia Marcuzzi.

Il cinema

Savino ha recitato nel film Agente matrimoniale (2006) e nel film di Massimo Venier con Ale e Franz Mi fido di te (2007).

Nel 2011 ha doppiato Will il Krill in Happy Feet 2, nel 2016 il bradipo Flash nel film Zootropolis ed infine nel 2018 il coniglio Peter Rabbit nel primo film Peter Rabbit e nel sequel Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga in uscita nel corso del 2020.

Moglie, figlia: la vita privata di Nicola Savino

Nicola Savino è sposato dal 2009 con Manuela Suma, costumista. I due hanno una figlia, Matilda. È un grande tifoso dell’Inter e del Cosenza Calcio.