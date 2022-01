Nicola Savino chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlia, dove vive, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Nicola Savino conduce questa sera 4 gennaio lo show Back to School, in cui 25 personaggi famosi devono affrontare l’esame di quinta elementare. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Nicola Savino

Nicola Savino è nato a Lucca il 14 novembre del 1967. Ha 54 anni. Il padre è un ingegnere foggiano, la madre una farmacista cosentina. Cresce a Metanopoli, frazione di San Donato Milanese, dove il padre Francesco lavora per conto dell’ENI. Ha due sorelle. La sua carriera inizia nel 1984 nella emittente locale Radio Sandonato.

Moglie, figlia, Instagram, dove vive, vita privata di Nicola Savino

Il conduttore si sposa la prima volta a 24 anni e divorzia poco tempo dopo. Conosce poi la costumista Emanuela Suma, con la quale si sposa nel 2009 dopo dieci anni di fidanzamento. I due hanno una figlia, Matilda. Savino vive a Milano con la sua famiglia. Profilo Instagram: nicosavi.

Durante l’infanzia Savino ha avuto un incidente particolare, che lo ha colpito quando aveva sette mesi. Durante un’intervista a Verissimo ha raccontato: “Per un calo di peso mi ricoverarono in ospedale. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito. Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono”.

La carriera di Nicola Savino

Nel 1989 Savino, a Radio Deejay, cura la regia di W Radio Deejay, programma condotto da Marco Baldini e da Fiorello, e in seguito quella del programma Baldini Ama Laurenti, con Marco Baldini, Amadeus e Luca Laurenti. Nel 1995 lavora a Radio Capital con il programma Due meno dieci e l’anno successivo torna a Radio Deejay. Nel 1999 Savino diventa co-conduttore, al fianco di Linus, di Deejay chiama Italia. Dal 1996 al 2004 è autore del Festivalbar e dal 1998 al 2002 anche del programma Le Iene. Oltre ad essere l’autore di Zelig Circus nel 2003 e di Zelig Off nel 2004, Savino lavora anche a Sky Cinema presentando Sky Cine News e la sitcom Una poltrona per due con Alessia Ventura dal 2004 al 2008.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI NICOLA SAVINO