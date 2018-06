ROMA – Incidente diplomatico alle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Succede durante la diretta di Barbara D’Urso che ha dedicato ampia copertura all’evento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] In attesa del fatidico sì l’inviata di Pomeriggio 5 ha intervistato diversi Vip invitati alle nozze: si sono prestati Mara Venier, Lorenzo Flaherty, Luciana Littizzetto, ma Nicola Savino non si è fermato neppure a guardare.

Il conduttore radiofonico è infatti arrivato con la sua auto alle Ville Ponti e non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai microfoni di Pomeriggio Cinque, neppure un saluto. Uno sgarbo che Carmelita non ha lasciato passare inosservato: “C’era Nicola Savino – ha segnalato alla sua inviata con tono polemico – che non c’ha nemmeno calcolato”.

A discolpa del conduttore radiofonico c’è da dire che, probabilmente, nella ressa potrebbe non aver riconosciuto i microfoni di Pomeriggio 5. Altrimenti, c’è da starne certi la faccenda potrebbe non finire lì.