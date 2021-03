Nicola Ventola chi è: età, moglie, fidanzata, figli, vita privata e carriera del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura. L’ex calciatore dell’Inter è tra i concorrenti del nuovo programma televisivo condotto da Simona Ventura.

Nicola Ventola chi è: età, moglie, fidanzata, figli, vita privata del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

L’ex calciatore è nato a Grumo il 24 maggio 1978 (età 42 anni). È sposato con la modella svizzera Kartika Luyet, da cui ha avuto un figlio.

Dopo aver vissuto con la famiglia a Los Angeles, si è trasferito prima ad Abu Dhabi, dove fa l’opinionista per la tv statale Abu Dhabi Media, e a Milano, dove vive attualmente.

Nel corso della stagione 2018-2019 è opinionista su DAZN. Nell’estate 2020 pubblica il singolo Vita da Bomber, in collaborazione con Christian Vieri e Daniele Adani, anch’essi ex calciatori.

Nicola Ventola chi è: carriera del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Nel corso della sua lunga carriera da calciatore, Ventola ha vestito maglie importanti come quelle di Inter, Bari, Torino e Atalanta. In tutto ha giocato 342 partite segnando ben 90 gol. E’ stato anche convocato dalla Nazionale Italiana ma non è mai riuscito ad esordire in azzurro.

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

Il programma va in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2. Nato da un’idea di Ellen DeGeneres, il format è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.