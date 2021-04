Nicola Ventola chi è: la storia con Bianca Guaccero, moglie, figli, carriera dell’ex calciatore

Nicola Ventola, chi è l’ospite di oggi a Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero (ora a casa per via del Covid), su Rai Due a partire dalle 15,15.

Chi è Nicola Ventola, età e carriera

Nicola Ventola è un ex calciatore italiano. E’ nato a Grumo Appula (provincia di Bari) il 24 maggio 1978 ed ha 42 anni. È sposato con la modella svizzera Kartika Luyet da cui ha avuto un figlio. Dopo aver vissuto con la famiglia a Los Angeles, si è trasferito prima ad Abu Dhabi, dove fa l’opinionista per la tv statale Abu Dhabi Media, e a Milano, dove vive attualmente. Nel corso della stagione 2018-2019 è stato opinionista su Dazn. Nell’estate 2020 pubblica il singolo Vita da Bomber, in collaborazione con Christian Vieri e Daniele Adani, anch’essi ex calciatori.

Nicola Ventola esordisce nel Bari a 16 anni nel 1994. Nel 1998 lascia la squadra pugliese dopo tre stagioni in A e una in B, per un totale di 45 presenze e 12 gol. Ventola viene quindi acquistato dall’Inter, con cui nella stagione 1998-1999 disputa 21 partite in Serie A segnando 6 gol.

Nel biennio successivo milita in prestito al Bologna (14 presenze senza centri in campionato ma 4 gol in 7 presenze tra Coppa Italia e Coppa Uefa) e all’Atalanta (28 presenze e 10 gol), sempre in Serie A. La sua carriera prosegue con l’Inter e l’Atalanta di nuovo, con il Torino e infine con il Novara.

In Nazionale, Ventola ha giocato al fianco di Totti. Il Provveditorato agli studi di Bari, nel 1997 autorizzò il posticipo della sua maturità per permettergli di poter partecipare ai Giochi del Mediterraneo. Ventola vinse dove l’oro e realizzò 4 gol (2 nella finale vinta 5-1 contro la Turchia), diventando anche il capocannoniere della manifestazione.

La relazione con Bianca Guaccero

Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono stati insieme per ciqnue anni. Un amore intenso nato quando erano giovanissimi.

In una recente telefonata in diretta a “Detto Fatto”, Ventola ha raccontato: “Eri gelosa ma speciale. Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”.