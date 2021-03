Nicola Zingaretti rifiuta il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo la sua ospitata da Barbara d’Urso

Momenti di puro imbarazzo durante la consegna del Tapiro d’oro a Nicola Zingaretti per la sua presenza a Live Non è la d’Urso.

Nicola Zingaretti è stato raggiunto da Valerio Staffelli per consegnargli il suo primo Tapiro d’oro del tg satirico di Antonio Ricci per la sua partecipazione, domenica sera, a Live Non è La D’Urso nonostante le polemiche per un suo tweet in difesa proprio della trasmissione di Barbara D’Urso.

Dopo una settimana molto complicata che ha visto Zingaretti dimettersi da segretario del Partito Democratico, vediamo come è andata la consegna del premio di Striscia la Notizia.

Nicola Zingaretti rifiuta il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Una decisione, quella di andare nel programma della conduttrice, che è apparsa a molti quasi come una provocazione nei confronti dei suoi detrattori, che si erano scagliati contro Zingaretti che qualche giorno prima aveva dichiarato il proprio rammarico riguardo alle voci di eliminazione dal palinsesto di Canale 5 del programma di Barbara d’Urso.

Quando l’inviato di Striscia la Notizia gli ha chiesto spiegazioni, consegnandogli il Tapiro d’oro, Zingaretti ha declinato e si è rifiutato di accettare il premio. Valerio Staffelli allora ha messo fine a tutto, salutando e passando la linea allo studio.