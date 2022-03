Nicolas Vaporidis chi è, età, altezza, dove è nato, fidanzata, vita privata, capelli, carriera e biografia

Chi è Nicolas Vaporidis: età, altezza, dove è nato, fidanzata, vita privata, capelli, carriera e biografia dell’attore tra i protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che partirà questa sera su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Nicolas Vaporidis

Nicola Vaporidis è nato a Roma il 22 dicembre 1981. Ha 40 anni ed è alto 175 cm. Ha esordito molto giovane al cinema, recitando nel film “Il ronzio delle mosche”, nel 2002. Il successo è arrivato con “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e, soprattutto, con “Notte prima degli esami”, uscito nel 2006. Nel 2007, prende parte a diverse produzione cinematografiche, tra cui il sequel Notte prima degli esami – Oggi, Last Minute Marocco, Come tu mi vuoi e Cemento armato.

Recita nei film “Maschi contro femmine” e “Femmine contro Maschi”, tra il 2010 e il 2011. Negli anni successivi, si cimenta in diversi ruoli in altri film, come in “Tutto l’amore del mondo”, “Ci vediamo a casa”, “Tutte le strade portano a Roma”,” Tutti i soldi del mondo”, “Anche senza di te”. Nel 2022, è tra i partecipanti alla nuova edizione del reality “L’Isola dei famosi”, in onda cu Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.

Nicolas Vaporidis e la perdita di capelli

In un’intervista di pochi anni fa, l’attore parlò della perdita dei suoi capelli, recepita come un vero e proprio lutto. Ha confessato di essersi rassegnato a quanto accaduto e di essere intenzionato a guardare avanti. Negli ultimi anni però, Nicolas ha deciso di farseli ricrescere, con risultati non paragonabili a quelli di un tempo ma che hanno indotto alcuni a credere che l’attore abbia fatto ricorso a un trapianto di capelli, cosa smentita da lui stesso.

Fidanzata, figli e vita privata di Nicolas Vaporidis

E’ stato fidanzato con le attrici Cristiana Capotondi e Ilaria Spada. Successivamente, si è legato a Giorgia Surina: i due si sono sposati ma il rapporto non è durato a lungo, tanto da determinarne il divorzio. La coppia non ha avuto figli. Ad oggi risulta essere single.