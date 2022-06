Nicolas Vaporidis in un’immagine dell’Ansa di qualche tempo fa

Nicolas Vaporidis si sente male a l’Isola dei famosi. Il concorrente in gara è stato piegato dalla stanchezza, dalla mancanza di cibo e dalle condizioni in cui si ritrova costretto a vivere. L’attore romano si è sentito male ed è stato soccorso dai medici del programma di Canale 5 che lo hanno portato in infermeria.

L’annuncio dalle pagine social del reality show

L’annuncio è arrivato direttamente dalle pagine social del reality show: “Nicolas Vaporidis abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico”.

Su quanto accaduto circola ovviamente un video che mostra Nicolas visibilmente provato. L’attore percorre la spiaggia per salire sulla barca che lo ha portato in infermeria. Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro lo aiutano. Poi lo salutano augurandosi di rivederlo prestissimo.

Vaporidis non è l’unico a pagare le spese di un reality evidentemente troppo duro. Anche Mercedesz Henger è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dopo essersi ferita ad una mano.

Perché hanno allungato il reality di un mese, si chiede il pubblico?

Lo show di Ilary Blasi ora si avvicina alla finalissima e i concorrenti sono davvero al limite. Siamo ormai al tutti contro tutti. Si litiga ormai anche tra fratelli. E’ il caso di Edoardo Tavassi entrato in coppia con sua sorella Guendalina. Edoardo viene accusato di non avere aiutato la sorella quando si è infortunata malgrado tra i due ci sia un ottimo rapporto.

La finalissima è in programma il 27 giugno. Inizialmente era prevista per maggio. L’allungamento non è piaciuto al pubblico che ha rumoreggiato sui social esprimendo il proprio disappunto sulla scelta della produzione di posticipare la finale di un mese.