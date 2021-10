Chi è Nicole Grimaudo: età, altezza, vita privata dell’attrice concorrente nella puntata di martedì 19 ottobre dei Soliti Ignoti, il game show di RaiUno condotto da Amadeus.

Dove e quando è nata, altezza: biografia di Nicole Grimaudo

Nicole Grimaudo nasce a Caltagirone, in Sicilia, il 22 aprile 1980 sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 41 anni ed è alta 171 cm. Ha due sorelle maggiori, Maria Vittoria e Simona, grazie alle quali farà il suo debutto in tv. E’ infatti durante un viaggio a Roma per andarle a trovare che Nicole Grimaudo decide di partecipare a un provino per Non è la Rai.

Era il 1994 e l’allora 14enne Nicole Grimaudo divenne così una delle ragazze più amate del programma ideato da Gianni Boncompagni, arrivando anche a condurre alcune puntate in sostituzione di Ambra Angiolini.

Due anni dopo, nel 1996, debutta come attrice in tv nella miniserie “Sorellina e il principe del sogni”, regia di Lamberto Bava.

Nel 1997 è invece una sedicenne in pericolo nella fiction “Racket”, al fianco di Michele Placido.

Da Non è la Rai al cinema: la carriera di Nicole Grimaudo

Raffinata, di gran classe e vera bellezza mediterranea, Nicole Grimaudo si è subito affermata come una delle attrici più apprezzate dal pubblico e dai registi.

Ha recitato in fiction di successo come “Il bello delle donne”, “L’ispettore Coliandro” e “Ris – Delitti imperfetti”. Ha oltretutto lavorato a teatro nella pièce “Il giardino dei ciliegi” di Gabriele Lavia e ha recitato in “Amadeus”, diretto da Roman Polanski.

Al cinema è stata più volte diretta da Ferzan Özpetek che l’ha scelta per le sue pellicole Un giorno perfetto e Mine Vaganti. Ha lavorato con registi di grande fama come Lina Wertmüller, Silvio Muccino, Giuseppe Tornatore.

Nicole Grimaudo, filmografia

Una carriera brillante quella di Nicole Grimaudo che sarebbe impossibile da riassumere. Per completezza riportiamo qui la filmografia completa dell’attrice:

Tu ridi, regia di Paolo e Vittorio Taviani (1998);

Jolly Blu, regia di Stefano Salvati (1998);

Ferdinando e Carolina, regia di Lina Wertmüller (1999);

Liberi, regia di Gianluca Maria Tavarelli (2003);

Perdutoamor, regia di Franco Battiato (2003);

Un giorno perfetto, regia di Ferzan Özpetek (2008);

Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore (2009);

Mine vaganti, regia di Ferzan Özpetek (2010);

Baciato dalla fortuna, regia di Paolo Costella (2011);

L’amore fa male, regia di Mirca Viola (2011);

Workers – Pronti a tutto, regia di Lorenzo Vignolo (2012);

All’ultima spiaggia, regia di Gianluca Ansanelli (2012);

Buongiorno papà, regia di Edoardo Leo (2013);

Le leggi del desiderio, regia di Silvio Muccino (2015).

Marito Francesco e figli: la vita privata di Nicole Grimaudo

Dal 2013 Nicole Grimaudo è sposata con Francesco, giornalista Rai. La coppia ha due figli: Pietro, nato il 21 marzo 2014 e Giulio, arrivato a gennaio 2021.

In una intervista Nicole Grimaudo ha svelato: “In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito”.