Nicole Kidman: “Da piccola mangiavo di tutto. Anche formiche e lombrichi”

ROMA – L’attrice australiana Nicole Kidman, intervistata dal magazine “You”, rivela che da piccola mangiava di tutto. Anche… gli insetti.

“I miei genitori – racconta – si lanciavano le palle di neve a Washington e io avrò avuto due anni. Ricordo che mi chinavo e con i pugni ne raccoglievo un po’, dicendo: Non riesco a tirare la neve, allora la mangio!”.

Poi l’attrice australiana rivela: “Mangiavo anche formiche, anche se non avevano un buon sapore… un po’, come dire, acide. Avevano un gusto strano. Mangiavo di tutto. Avrà mangiato qualsiasi cosa commestibile. Larve, lombrichi e insetti”.

Nata a Honolulu il 20 giugno del 1967 da una ricca famiglia australiana, Nicole Kidman, dopo aver divorziato da Tom Cruise, ora è sposata con il musicista country Keith Urban.

Nicole Kidman ha poi parlato della sua passione per i viaggi e… i gatti. “Sono una gattara – ammette – Ho comprato una gabbietta… una sorta di trasportatore per gatti, ha una finestrella in modo che possano affacciarsi e prendere aria. Loro la adorano! Sono così carini, non vedono l’ora di saltare dentro”.

Fonte: You.